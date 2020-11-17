聖誕夜想要更光采動人？璀璨流金限定系列包含眼影、眼線筆、打亮餅、打亮液、唇彩筆、唇釉，金色閃亮亮的包裝讓人移不開目光，今年冬天要邀請女孩們一起體驗20年代的摩登女伶風采！

穿越到20世紀紙醉金迷的黃金年代，五光十色的百老匯劇院裡，聚光燈下萬眾矚目的女伶一席流金華服搖擺登場，令人窒息的勃根地紅唇，性感又不失優雅氣質，是所有女性最夢寐以求的角色之一。今年聖誕節PUPA完成所有女生的心願，推出「Sparkling Attitude璀璨流金」限定系列，全系列以「金色」和「勃根地紅」為主題，搭配耀眼色彩，絕美的女伶妝容立刻脫穎而出，擔當派對上的第一女主角。

璀璨流金高光打亮餅融合細緻珍珠粉與香檳金色彩，粉質輕盈柔滑，服貼肌膚。（圖／品牌提供）

PUPA聖誕限量版璀璨流金限定系列，包含眼彩、頰彩、唇彩，全臉彩妝完美到位，外包裝金色裝飾搭配勃根地紅的設計，營造出華麗的聖誕佳節氛圍，每一款彩妝品都能在派對上閃閃發光。其中，最具話題的「高光打亮液」，富含反射力絕佳的微米珍珠粉，可瞬間提亮臉部，創造一抹自然、耀眼的光芒，更可搭配粉底液一併使用，呈現如同天使般的細緻、亮澤的底妝。

璀璨流金耀澤眼影富含特殊珍珠粉，提升閃耀光澤。（圖／品牌提供）

璀璨流金絲絨唇彩筆使用溫和潤膚成份，帶來滑順、不黏膩的觸感，舒適持久。（圖／品牌提供）

此外，迷人的冬季妝容必備元素，少不了夕陽色的「璀璨流金耀澤眼影」，以及復古感深磚紅色「璀璨流金緞光眼影」，一轉眼勾勒出摩登Diva的魅惑電眼，猶如晚霞的光暈一樣令人陶醉，搭配上醉人的勃根地紅唇色，滑順的絲絨質地，舒適、持久顯色。唇彩更推出今年歐美最流行的「鑽光唇釉」，宛如Disco Ball的炫彩光芒，使雙唇極致閃爍動人。

璀璨流金鑽光唇釉獨一無二的鑽光表面處理，富含特殊珍珠粉末，打造出閃閃動人的唇彩光芒。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/11/26

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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