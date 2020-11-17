36歲大陸女星唐嫣以超強高顏值及172cm姣好身材圈粉無數，今年在晉升媽媽行列之後，她近期積極回歸演藝圈，除了拍戲也拍攝不少時尚雜誌，透露出不同以往的溫婉氣質。

近日，在最新公開釋出的街拍中，唐嫣以極簡風穿搭現身，她選穿一套歐美風的白色帽T搭配綠色休閒寬褲，以白綠配色增添清爽感，略為短版的設計讓腰線更明顯，褲子側邊也以拼接色塊展現潮流感。

唐嫣白帽T混搭撞色褲盡顯細長美腿 極簡風街拍露甜笑（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

只見唐嫣一下車就成為眾人焦點，白色衛衣搭配運動褲，穿出了普通人穿不出的品味，雖然是相當簡單的休閒風搭配，卻不忘展現具有優勢的細長美腿，搭配上披肩的波浪捲發，在鏡頭前甜甜一笑，完全是發電機無誤。

唐嫣白帽T混搭撞色褲盡顯細長美腿 極簡風街拍露甜笑（圖／摘自微博@Fashion明星私服）

粉絲們看到這身俏皮穿搭後紛紛留言：「是我們可愛的糖糖啊，這身材再加上這笑容，誰看了不會心動啊」、「可愛哦～整個人都甜甜的呢」、「唐嫣的腿也太優秀了」、「果然美女穿什麼都好看！簡單的衛衣都好」、「糖糖狀態好好，特別喜歡她這個波浪捲發」等。