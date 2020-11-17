32歲台灣女星劉品言過去與曾之喬以女團「Sweety」出道，靠著甜美臉蛋和32E好身材走紅，近期因在夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡飾演壞媳婦再度引發關注，生動演技頗受觀眾的喜愛，私下的她則熱愛透過社群平台分享自己的日常生活，絲毫沒有女明星的架子。

近日天氣轉熱，一瞬間猶如回歸夏天，劉品言特別應景發出一系列穿出清涼洋裝的寫真，只見她在美景旁吹著風享受愜意，選穿一套水墨風的暈染洋裝，這套洋裝以清爽的藍色系為主色，可說是年度出遊必備款。

為了不讓淺色系看起來顯胖，洋裝特別在腰間有著收腰設計，立刻勾勒出腰身，一轉身更能發現背後僅有一條線點綴，大秀光滑白皙的美背及若隱若現的小蠻腰，意外嫵媚性感，屬於非常有氣質的款式。

劉品言個性相當直爽，時常會在IG及FB上分享自己的生活近況，這次除了發出養眼的寫真，更發文寫下心情語錄，「別人做事有問題，你可以糾正。你糾正不了的，就是人品有問題，那不是你的功課，社會會給他們上一課。」最後不忘配上個人風格獨特的內心獨白Hashtag「#小姐言」，和粉絲們大聊心事。