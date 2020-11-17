今年只有16歲的南韓限定女子偶像團體IZ*ONE成員張員瑛，出道時便以洋娃娃般的精緻臉蛋與長腿而聞名。近日她在官方IG上曬出私服穿搭，在逐漸變冷的冬天中穿著短裙大方展現筷子般的細腿相當吸睛。

由選秀節目《PRODUCE 48》中脫穎而出的張員瑛，尚未出道便以一張小到不行的巴掌臉及171cm的高挑身材受到大批粉絲喜愛，加上超強的實力讓她成功進入女團，成為隊中年紀最小個頭卻最高的成員，一雙迷人的大長腿更被網友譽為「奇蹟神腿」、「12頭身美女」，人氣不斷攀升。

張員瑛及其他IZ*ONE成員也會透過IG與粉絲們互動持續累積高人氣，在近日的貼文中，張員瑛燙了一頭最流行的泡麵捲髮，身上則是穿著黑色衛生衣與皮革短裙，搭配牛仔短版外套勾勒腰線，而她即使穿著平底的運動鞋及長襪也絲毫遮不住纖細美腿，宛如漫畫中走出來的人物般細長。

照片一PO出便吸引超過14.1萬人按讚，粉絲們紛紛留言「這腿實在細得不科學」、「腿的長度太令人羨慕了」、「又高又瘦又可愛的小姊姊」。