南韓超人氣網紅오또맘(ohttomom)，靠著天使臉孔、前凸後翹的魔鬼身材，在網路狂吸79.9萬人追蹤，加上她即使已是1個孩子的媽，依然經常在個人社群平台上曬出火辣曲線使人氣始終居高不下。近日，她為自家服飾品牌試穿新款泳裝，特殊的設計炸出豐滿的上圍令粉絲大噴鼻血。

身高將近170cm的ohttomom靠著控制飲食及長期的運動，讓她多年來身材始終結實纖細，她也會經常對著鏡子自拍檢視每個角度及曲線才能維持在最好的狀態。

日前，ohttomom再度為自家服飾品牌「OTTOMOM」擔任模特兒，於IG上曬出一系列泳裝辣照，胸前鏤空至肚臍的設計使飽滿的酥胸立刻乍現，加上由下往上的拍攝角度讓一雙大長腿更加修長，吸引超過1.4萬人按讚。

不過，人紅是非多的她近日也遭到大批酸民攻擊，直批她在IG上的穿著及影片太過性感裸露，但不少粉絲也紛紛跳出來護航表示「人家的自由你們管真多」、「酸民不想看就不要看」、「酸民到底是忌妒還是羨慕，人家PO自己品牌的穿搭照也要管」引發兩方論戰。