大陸女星譚卓是FENDI中國區藝術大使，近年來的影視佳作：電影《我不是藥神》、《烈火英雄》、《誤殺》，熱播電視劇《延禧攻略》、《沈默的真相》等更是使她成為最具演技口碑與票房實力的演員之一。去年譚卓參與了「#BaguetteFriendsForever」短片拍攝，今年則以藝術家的身份對Baguette包款進行個人演繹，以大膽方式創作出發展自Baguette的藝術裝置——《無限可能的Baguette》。

第八屆ART021上海廿一當代藝術博覽會匯聚來自18個國家、43個城市的114家頂尖畫廊參展， FENDI也在此次展覽中展出10只獨一無二的藝術家合作款Baguette包款，旨在通過藝術的方式和視角傳遞希望和能量。

《延禧》高貴妃譚卓變身設計師 大膽創作傳奇包款藝術裝置（圖／品牌提供）

FENDI展區位於上海展覽中心東館，展示空間的拱形墻面與東館的拱形結構相呼應，亦是致敬FENDI位於羅馬的總部義大利文化宮（Palazzo Della Civiltà Italiana）標誌性的建築風格。巨大的拱形結構內墻點綴以3D打印的Baguette包款，門下正中央放置的則是此次博覽會期間初次亮相的作品，由FENDI中國區藝術大使譚卓親力設計的Baguette藝術裝置，空間內的另外9個柱形展台則陳列著9款典藏的FENDI Artist Baguette。

《延禧》高貴妃譚卓變身設計師 大膽創作傳奇包款藝術裝置（圖／品牌提供）

1997年，Silvia Venturini Fendi以無窮創造力諦就了品牌的傳奇包款——Baguette。Baguette凝結了無限巧思與匠心工藝，巧妙融合多種非凡材質，成為不朽的經典之作。在其誕生十周年之際，FENDI與來自世界各地、風格各異的藝術家合作，讓他們发揮創意，將Baguette打造成別具一格的藝術品，此次展出的9款典藏Artist Baguette包款均來於此。