DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 將她心之所繫，滿懷深厚情感的義大利南方之地－普利亞，連結豐沛創意能量打造 DIOR 2021 早春度假時裝系列。

DIOR 2021 早春度假系列如詩歌吟唱般悠揚繚繞，頌揚傳統工藝的記憶、價值、文化與未來。致敬傳承古老工藝，由 Le Costantine 基金會製作的獨一無二布料用於一系列夾克，包含品牌標誌性的 Bar Jacket；裙子後方繡上地區銘箴“Amando eCantando”（愛與歌唱）。

法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）

呼應迪奧先生的經典 Miss Dior 花卉刺繡洋裝，藝術家 Pietro Ruffo 想像一片隨風搖曳的麥田瞭望夏日瑰麗。原始自然風情轉繹至輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上。受植物學家 Giovanni Battista Ferrari 於 1638 年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，Pietro Ruffo 創作五幅帶有格言的花卉圖案，如“Les parfums sont lessentiments des eurs”（花的情感臻萃出香水。此為德國作家、詩人 Heinrich Heine（1797-1856）旅行隨筆創作《Die Harzreise》標題）。

法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri 也向當地傳統的燈光建築“Luminarie”致敬，其昇華公共廣場與紀念碑周圍景致。華麗的光影彩繪賦予圍巾生動色彩，化身於服裝上的詮釋是鏤空處理與刺繡藝飾。秀場上璀璨的圖騰由藝術家 Marinella Senatore 設計，致敬此番參與式藝術與期間無比戮力的投入。本系列實踐了創意總監擁護的集體智慧，以結合韻律與儀式、音樂與舞蹈的堅韌力量突破自我。