DIOR 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 將她心之所繫，滿懷深厚情感的義大利南方之地－普利亞，連結豐沛創意能量打造 DIOR 2021 早春度假時裝系列。

DIOR 2021 早春度假系列如詩歌吟唱般悠揚繚繞，頌揚傳統工藝的記憶、價值、文化與未來。致敬傳承古老工藝，由 Le Costantine 基金會製作的獨一無二布料用於一系列夾克，包含品牌標誌性的 Bar Jacket；裙子後方繡上地區銘箴“Amando eCantando”（愛與歌唱）。

法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）
法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）

呼應迪奧先生的經典 Miss Dior 花卉刺繡洋裝，藝術家 Pietro Ruffo 想像一片隨風搖曳的麥田瞭望夏日瑰麗。原始自然風情轉繹至輕盈的棉質長洋裝、襯衫和短褲上。受植物學家 Giovanni Battista Ferrari 於 1638 年出版的著作《De Florum Cultura》中的插圖啟發，Pietro Ruffo 創作五幅帶有格言的花卉圖案，如“Les parfums sont lessentiments des eurs”（花的情感臻萃出香水。此為德國作家、詩人 Heinrich Heine（1797-1856）旅行隨筆創作《Die Harzreise》標題）。

法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）
法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri 也向當地傳統的燈光建築“Luminarie”致敬，其昇華公共廣場與紀念碑周圍景致。華麗的光影彩繪賦予圍巾生動色彩，化身於服裝上的詮釋是鏤空處理與刺繡藝飾。秀場上璀璨的圖騰由藝術家 Marinella Senatore 設計，致敬此番參與式藝術與期間無比戮力的投入。本系列實踐了創意總監擁護的集體智慧，以結合韻律與儀式、音樂與舞蹈的堅韌力量突破自我。

法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）
法國精品推多彩刺繡圖騰風 連結創意能量打造早春度假時裝（圖／品牌提供）

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