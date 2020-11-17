逾170年歷史的歐米茄（OMEGA），近百年見證女性意識抬頭，透過為不同世代的女性打造腕表，伴隨著女性一路成長，為此OMEGA舉辦「她的美麗時光」（Her Time）表展，即起至29日於台北101四樓廣場登場，邀請隋棠、賴佩霞和謝沛恩一同出席剪綵，一同見證OMEGA 女表的百年風華。

OMEGA「Her Time」表展，展出1906年為仕女設計的骨董表，時標12點位於3點鐘位置，讓仕女優雅的伸出玉手就能看到時間。（OMEGA提供）

隋棠與婆婆賴佩霞、小姑謝沛恩雖是一家人，卻是首度合體同台出席活動，三個女人一見面就開心聊個不停，場面十分愉悅輕鬆，一提到三個女人誰最愛美，謝沛恩吐著舌頭舉手承認，引來不少笑聲。

百年前女人佩戴懷表不僅是身份地位的象徵，且代表知性 和思想自主獨立，圖為OMEGA在1899年的女用懷表廣告。（OMEGA提供）

OMEGA「她的美麗時光」（Her Time）表展的數百件展品，除了有不同年代的骨董表，也有不少今年的新作品，賴佩霞說她最愛1964年以綠玻隕石打造的珠寶表，不僅外觀華麗，表蓋上的稀有隕石也讓她為之驚豔。

OMEGA在1964於紐約世博會上展出珠寶表，選用珍稀的綠玻隕石，令人驚豔。（OMEGA提供）

隋棠身為三個孩子的媽，則偏愛防水功能好的實用款女表，她哀怨地說，老公TONY迄今從未送過她手表，「應該要他來看一看OMEGA表展！」

OMEGA於1940年以當時最流行的Art Deco藝術設計珠寶表，鑲嵌鑽石與藍寶石。（OMEGA提供）

OMEGA在1910年生產的女用懷表。（OMEGA提供）

百年前女人佩戴懷表不僅是身份地位的象徵，且代表知性 和思想自主獨立，圖為OMEGA在1899年的女用懷表廣告。（OMEGA提供）

OMEGA來台展出的骨董表和廣告，見證百年女權進化的歷史，例如

OMEGA尊重並推崇女性的專業，在1937年為護理師打造的專業用表，是品牌第一支搭載中央秒針的腕表，以方便量脈搏之用。（OMEGA提供）

一幀1899年女性低頭看懷表的廣告，說明了當時的女人若擁有懷表，不僅是身分地位的象徵，且代表具備一定的知識水平與專業，而OMEGA百年來也投注心力致力研發女人的專屬腕表，例如一款1937年的Medicus護士專業表，則是為當時的護理師所設計，是品牌第一款搭載中央秒針的腕表。

OMEGA於1955為女人打造尺寸超迷你的Ladymatic優雅女表，搭載全世界最小的自動上鍊機芯，震驚表壇。（OMEGA提供）

OMEGA台灣區品牌副總黃丹樺指出，OMEGA從1894年至1935年間大量研發女表，其中有超過35%的機芯是為女性腕表所設計，可見品牌對女性市場的重視，從早期的Lepine女表到革命性的Ladymatic女表，從外觀設計到內在功能，無不迎合當時女性對腕表的需求。

OMEGA於1946年推出Tubogas表鍊的珠寶表，可伸縮的表鍊設計後來獲得其他品牌的採用。（OMEGA提供）

例如一款1906年的Lepine女表，把12點時標放在3點鐘的方位，好讓女人優雅伸手就能看到時間；50年代的Ladymatic系列神秘珠寶表也是代表作，OMEGA當年為了縮小女表的尺寸，特別研發全世界最小巧迷你的自動上鍊機芯，迄今仍讓人津津樂道。

OMEGA今年新款碟飛TRESOR系列石英鑽表，14萬5000元。（OMEGA 提供）

「她的美麗時光」表展即起至11月29日於台北101四樓登場，開放民眾免費參觀鑑賞。

OMEGA今年新款星座系列石英鑽表，187萬2600元。（OMEGA提供）