南韓6人女子團體MOMOLAND前年靠著單曲《BBoom BBoom》而打開知名度，11月17日再度發行全新專輯《Ready or Not》的她們，也在當日舉行新歌發佈記者會。其中，24歲成員慧彬 (혜빈)以一件小可愛性感現身，瞬間成為全場焦點。

MOMOLAND在這次的專輯中，首波主打歌《Ready or Not》便以輕快的曲風獲得粉絲的喜愛，整體造型大走色彩繽紛的街頭甜姐兒風，使MV推出一個晚上就吸引近300萬人觀看點閱，人氣再度衝高。

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當天所舉辦的新歌發佈記者會上，成員們所穿的服裝造型也同樣吸引粉絲們的注意，除了人氣成員Nancy以一件白色短T搭配香檳粉色小可愛及抽鬚牛仔短褲辣秀性感腰線及美腿外，只穿著一件豹紋繞頸小可愛搭配超短熱褲的慧彬，更在寒冷的冬天中大膽的秀出整片美背及屁股蛋，超惹火的穿搭讓她在包緊緊的冬天裡多了夏天的活力。

網友們看了直呼「看她的穿著還以為回到了夏天」、「她的身材也太好了吧」、「好辣的穿搭」、「穿這樣不冷嗎」成功製造話題。