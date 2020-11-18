從女團Wonder Girls出身的南韓人氣女歌手宣美(SUNMI)，出道13年一直都以磁性嗓音與前凸後翹的火辣身材活躍演藝圈。衣品絕佳的她，過去經常在個人社群平台上曬出私底下的穿搭大受粉絲的喜愛，這兩日她再度更新近況，為精品品牌示範秋冬穿搭，同樣吸引22.3萬人按讚。

精品品牌Prada近日為宣傳自家美包，邀請多位知名大咖女星一同展示各式穿搭，除了有大陸女星范冰冰、鄭爽、泰國女星瑞妮坎彭(Bella Ranee Campen)等人外，更找來女團MAMAMOO中的華莎、前2NE1成員 Sandara、全昭彌 (Somi)以及宣美等人。

而宣美先是在個人IG上曬出穿著復古高腰蓬裙內搭寬版白T的穿搭，後來再PO出另一套造型。只見她以寬版皮革外套內搭白襯衫與灰色毛衣，下半身則是穿著黑色超短百褶裙及透膚絲襪與馬丁靴，看起來個性又帥氣，但一轉身才發現腿根上的英文字樣，同樣相當吸睛。

網友看了紛紛大讚「這套穿搭太好看了」、「姊姊真的好會穿衣服」、「怎麼隨便穿也可以這麼帥」。