南韓知名女團Red Velvet成員Joy，出道6年憑著甜美臉蛋與凹凸有致的曼妙身材，吸引大批粉絲喜愛。不過，近日受到同團隊長Irene的「耍大牌風波」事件影響，使她近日將重心轉移到個人活動上，而不久前她們受邀演出「2020 ONTACT GANGNAM FESTIVAL」時的熱舞畫面也被網友挖出放在論壇上討論。

10月18日所舉辦的K-POP慶典演唱會上，請來了My Girl、Red Velvet、姜丹尼爾、AB6IX等多組大咖藝人輪番上陣。其中大勢女團Red Velvet成員Joy在當天所穿的服飾最為吸睛。

只見她穿著一件紫色絲質平口貼身洋裝，配上一頭浪漫長髮與透膚絲襪散發性感女人味，但小洋裝疑似裙擺過短，讓她一舉手意外洩「三角黑影」讓觀眾看得大噴鼻血。粉絲也紛紛留言「造型師怎麼不給長一點的裙子」、「Joy真的好有魅力」、「這張照片也太害羞了」、「好險裡面都有穿安全褲」。

Red Velvet成員Joy平口洋裝太短 台上熱舞意外洩害羞三角黑影（圖／ SPOTV NEWS）

另外，JOY日前還受邀登上時尚雜誌《FEMALE Singapore》的封面，百變的造型中她也不忘秀出白皙美腿與纖腰曲線，吸引超過100.9萬人按讚。