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39歲大陸女星范冰冰在2018年歷經陰陽合同逃稅風波，演藝事業歷經封殺谷底後，近年則積極復出，各大活動都能看見她的身影，近日她公開出席電影活動，以一身黑金連指禮服驚艷全場，大秀火辣直角肩。

昨日（17日），范冰冰受邀出席ellemen電影英雄盛典，她身穿來自Ronald Van Der Kemp 2020春夏高級定制禮服亮相，一身黑金搭配展現貴氣，把飄逸長髮綁成高高的清爽包頭，展現低調的性感氣場，以漂亮打扮傳達對電影藝術的敬意與熱愛。

范冰冰紅毯大解放露肩 黑金連指禮服氣場全開​（圖／摘自微博@范冰冰工作室）

范冰冰向來以浮誇的穿衣風格聞名，這次秉持著一樣的華麗風格成為眾人焦點，這套長裙禮服有著3色巧妙拼接，以黑、白、金色組成，更點綴上單肩挖洞的設計，讓白皙好看的直角肩一覽無遺，若隱若現秀身材。

范冰冰紅毯大解放露肩 黑金連指禮服氣場全開​（圖／摘自微博@范冰冰工作室）

這次范冰冰大膽在紅毯解放，令眾人看了全被美暈，紛紛留言：「毛茸茸的髮際線更好看」、「姐姐狀態超好怎麼瘦了這麼多」、「期待演員范冰冰，太美了」 、「天使面孔，殺手眼神」、「雖然有點晚還是給你加個雞腿吧」、「美麗瀟灑的女俠」等。