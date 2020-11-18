來自韓國的餅乾鞋始祖EXCELSIOR，受到1910年代交通運輸革命啟發，輪胎被製造出來並且第一次發展於鞋子的使用，酷似餅乾的輪胎紋路成為經典工業風的代表，也是EXCELSIOR餅乾鞋的重要識別。

來到2020年冬季，全新毛料系列鞋款一次釋出，以最具代表的羔羊絨、羊毛氈，和經典Harris Tweed羊毛面料為主角，設計出一系列毛料餅乾鞋款，絕對是今年冬天一定要入手的毛毛單品。首發就是全新FLEECE TONGUE羔羊絨毛系列，EXCELSIOR第一次運用此材質，特別將短羊絨設計在鞋舌處，從沒想過的微妙設計更能平衡只屬於大人感的俏皮。

再來是BOLT FELT羊毛氈系列，全新採用羊毛氈材質運用在半手工硫化鞋，實際上腳比一般款式還柔軟，絕對是份量十足的冬季鞋款。壓軸登場就是冬季聖誕指標，Harris Tweed羊毛面料，使用百年頂級毛料織品打造應景聖誕時尚穿搭，展現優雅的英倫學院風就是這一雙。EXCELSIOR餅乾鞋總是在製鞋工藝上不斷突破，這次帶來別具冬季節慶氣息的毛毛面料餅乾鞋系列，不只是可愛更是高端製鞋工藝的展現，一定要暖心收藏。

BOLT FELT羊毛氈系列。（圖／品牌提供）

Harris Tweed使用羊毛面料，展現優雅的英倫學院風。（圖／品牌提供）

同時，EXCELSIOR還有一個好消息要宣布，就是EXCELSIOR餅乾鞋官方[email protected]正式上線了！為歡慶上線，品牌特別與掰掰啾啾跨界合作，首次推出與奧樂雞的聯名貼圖，你沒看過的奧樂雞穿上餅乾鞋一整個都時尚了起來！除了推出免費貼圖之外，全年不打折的餅乾鞋還要送出購物金，加入就能領取100元購物金(僅限百貨使用)，還在觀望餅乾鞋的粉絲們，想要在聖誕佳節購入新禮物，想要在年底前夕添購全新冬季款鞋，請一定要立馬加入不能錯過。

EXCELSIOR首次推出與奧樂雞的聯名貼圖。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看EXCELSIOR餅乾鞋 2020冬季限定毛料鞋款一次釋出！

★獎品內容 ｜ 抽出五名粉絲，每人可獲得EXCELSIOR限量棉麻防塵袋*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/26

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。