台灣女星巫苡萱以惹火三圍及天使臉孔走紅，目前除了擔任中華職棒桃猿隊專屬啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，更積極進攻各大綜藝節目成為人氣班底，近日，她衝綠島玩耍，同時曬出大尺度泳裝照，讓傲人上圍讓大批網友們看了目瞪口呆。

巫苡萱除了擁有32D、24、33的火辣三圍，更是身高160CM的性感小隻馬，近日她預告明年即出推出全新的寫真，更搶先曝光拍攝的側拍畫面，只見她現身風景優美的泳池旁，更有暖暖的陽光從屋簷上灑下來，她透露自己很喜愛當天拍攝的場景，更表示「可以愜意的做日光浴。」

照片中，巫苡萱穿上大紅色的爆乳款比基尼，胸前以惹火的Y字線條點綴，巧妙讓細線落在渾圓的酥胸中間，D級上圍實差點包不住，她更換上白色泳裝，不過神秘遮上蝴蝶結圖案，讓粉絲們看了心癢癢，堪稱最強啦啦隊女神。

巫苡萱一系列養眼辣照讓不少人看了狂讚：「一定要預購到爆」、「苡萱好正點」、「期待期待」、「雙馬尾好可愛呀」、「重點在第五張」、「看到你的笑容我就飽了」等。