今年31歲的美國好萊塢知名女星莉莉柯林斯(Lily Collins)，近期可說是愛情事業兩得意，除了在9月份大方公開接受導演男友查理麥克道維爾(Charlie McDowell)的求婚外，她所主演的電視劇《艾蜜莉在巴黎》也在10月於Netflix上熱播掀起話題，即使如此莉莉柯林斯依然不忘在個人社群平台上曬出辣照為戲宣傳。
照片中，莉莉柯林斯穿著一件米色的鏤空蕾絲洋裝，搭配過膝長靴及有金屬雕花點綴的寬版腰封，勾勒出纖細腰線及「絕對領域」，洋裝透視的設計更讓她的好身材一覽無遺，搭配一頭波浪捲髮，再次散發女神魅力，吸引超過113.3萬人按讚。
莉莉柯林斯過去曾演出《攻其不備》、《在劫難逃》及愛情喜劇《魔鏡，魔鏡》《真愛繞圈圈》等電影皆創下不錯的票房，也讓她因此奪下各大演技大獎，成為一線女演員。
而這次她在《艾蜜莉在巴黎》中飾演因工作隻身前往法國巴黎的美國社會新鮮人，活潑有趣的故事劇情引起網友熱烈討論，莉莉柯林斯的人氣也再次爆棚。
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