33歲台灣女星阿喜（林育品）以甜美臉蛋及親民個性走紅，她擁有164cm的勻稱身材配上32F、24、35火辣三圍，靠著「宅男女神」封號出道迅速累積人氣，深受大票男性粉絲喜愛。近日，阿喜在個人IG發出一張上節目錄影前拍攝的工作側拍，好身材瞬間引發熱議。

照片中，阿喜穿上棉麻材質的卡其洋裝，雖然是寬鬆的剪裁，她卻巧妙搭配上有著美背設計的黑色運動內衣，以小心機穿法自然透出黑色內在美，更能隱約看到她傲人的美胸弧度，姣好曲線令人看了鼻血直流。

除了發晚安辣照秀身材，阿喜更搞笑發文寫下：「如果你不想跟我說晚安，就不要睡覺。」並配上括號表示自己是在「照奶頭軍團樣造句」，搭配上Hashtag「#勵志當個圖文不符的人」、「#廢式情緒勒索」、「#躺床」。

阿喜的火辣身材讓眾人看了全背迷倒，紛紛留言大讚：「眼睛不聽話」、「我想睡覺那我還是跟妳說晚安好了」、「好可愛」、「我都被妳電暈了」、「姐姐好美」、「阿喜女神」等。