30歲南韓人氣女星潤娥，即將於12月11號推出全新電視劇《Hush》與影帝黃晸玟及「小孫藝真」景收真、朴浩山、孫炳昊等人一同飆戲，備受粉絲們期待。而近日潤娥除了與經紀公司開設個人工作室外，她還受邀登上時尚雜誌《Marie Claire》韓國版封面，驚人的美貌及清新氣質，令人直呼「美慘了」。

在前幾日率先公開的照片中，潤娥穿著一件粉色的平口網紗禮服搭配乾淨的妝容及一抹性感紅唇，全身散發女神魅力，使照片一PO出便成功造成話題。

隔日公開完整的系列形象照後更是讓粉絲們暴動，除了有多張潤娥超近特寫照外，其中幾個造型也隔外吸睛。只見潤娥先是穿著米色V領毛衣，疑似拍照太過忘我，使單肩滑落露出性感鎖骨及發光美肩；還有一套香檳金色的細肩帶絲質洋裝，也讓潤娥小露性感秀出事業線。

不過，最令粉絲們激動的還是以膚色為底的薄紗斜肩禮服，超犯規的透視設計讓人猛一看以為裡面沒穿，配上潤娥精緻的五官與超殺的眼神，讓網友忍不住留言「看來不買爆不行」、「女神不要再用美貌殺人了」、「我的天哪！太過份的美了」。