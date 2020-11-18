Khieng ATELIER創辦人方國強始終堅持為善的理念，並且盡能力為世界實踐創造最美好的事物，2020年是很特別的一年，世界有很多變化，但善意不受時間、距離的限制，方國強受到不丹皇太后慈善基金會邀請一同響應公益，Khieng MEET LOVE 遇見愛預見愛慈善珠寶，每只售價台幣88,000元，每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款。

Khieng ATELIER品牌20周年，正式開啟與不丹皇太后桑傑·曲登Gyalyum Sangay Choden Wangchuck所創辦「The Gyalyum Charitable Trust 皇太后慈善基金會」的慈善合作，為此，方國強設計師特地設計一款慈善珠寶作為義賣品，在這受疫情影響、社會變遷巨大的時期，以行動支持基金會相關公益活動，包括協助弱勢婦女、支助兒童教育、傳統文化延續與建造心靈成長空間等項目。

Khieng訂製MEET LOVE 慈善珠寶吊墜兩用款珠寶，可搭配戒指或吊墜造型。(圖／品牌提供)

這款限量500只，專為皇太后基金會慈善義舉訂製的Khieng MEET LOVE 遇見愛預見愛慈善珠寶，同時可以做為項鍊吊墜，戒指內圈雷射方國強愛女心形插畫圖案，亦代表每只珠寶的愛意，每只售價台幣88,000元，每售出一只珠寶，品牌即捐出880美金的善款，挹注於不丹皇太后慈善基金會，幫助不丹婦女與兒童，對世界平和盡一份心力。

2020年12月17日（不丹國慶日）周四舉辦「Khieng ATELIER品牌二十周年 MEET LOVE 遇見愛 ‧ 預見愛慈善晚會」，邀請有志投身公益的各界人士共襄盛舉，當天最受矚目拍品，即是方國強設計師為本次慈善活動訂製 MEET LOVE慈善戒指吊墜兩用款珠寶的七只限量版，戒身採18k黃金打造，精選顏色濃郁、火光淨度佳、曲線完美動人的一克拉紅寶石為主石，其中一只將現身慈善晚會，在眾多義賣品中綻放異彩，凝聚愛心。