H&M冬季再次與最受小朋友喜愛的冰雪奇緣及漫威攜手推出聯名童裝系列！來到冬之女王艾莎的季節，女童服裝設計以雪花、冰晶圖騰配上代表性的藍色、粉色，並加入閃爍的亮片元素，帶來華麗又溫馨的氛圍。

本次童裝聯名系列以空靈浪漫的柔粉色、水晶紫、極光藍及細緻銀作為主要色調，將安娜與艾莎公主等經典角色重現於多款夢幻單品中。更一口氣推出包包、鞋款、戒指及髮飾等配件組，讓小朋友能將最喜歡的艾莎與安娜穿上身。

H&M聯名冰雪奇緣漫威推童裝 空靈柔粉極光藍色洋裝太欠收（圖／品牌提供）

H&M聯名冰雪奇緣漫威推童裝 空靈柔粉極光藍色洋裝太欠收（圖／品牌提供）

男童系列推出漫威最受歡迎的蜘蛛人帽T、成套套裝等，讓小英雄們也能化身漫威角色，全系列即日起於全台門市正式販售。H&M兒童系列提供潔淨、安全及舒適的穿著體驗，每年對產品進行50萬次品質監控測試，任何可能會直接接觸皮膚的金屬製品，都通過鎳釋放測試，全面確保安全穿著體驗。

男童系列推出漫威最受歡迎的蜘蛛人帽T、成套套裝等，讓小英雄們也能化身漫威角色。（圖／品牌提供）

2020年，H&M童裝系列皆使用天然值得信賴的有機棉、再生棉或透過旨在改善全球棉花生產的「良好棉花發展協會」（BCI）所採購的永續來源棉花製成，創造舒適穿著體驗；經過反覆測試嚴格品質控管，確保嬌嫩肌膚健康；嚴禁有害化學物質，守護自然潔淨的未來。