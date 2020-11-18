華裔設計師 Daniel Wong 秉持一貫式風格帶領著品牌探索者們Explore內心的狂野精神，在與迪士尼聯名合作第二波中推出生活精品系列，以Wild Style的設計方向，將歡樂、幸福感融入Daniel Wong的狂野印花設計之中。此次推出的生活精品將分為三大系列，全數為超級限量發售。

擅長服裝印花風格的Daniel Wong，將米奇設計融入基本款的服飾與配件之中，以簡潔的線條表現出美感以及愛的象徵，採用拿手印花設計重新刻畫了米奇、米妮的服裝與不同細節的結合，希望透過日常簡易穿搭的方式，將基本款T-shir、衛衣、漁夫帽經典再造，期待大家用穿搭做自己喜歡的事，以分享歡樂傳遞愛的本質。

華裔設計師 Daniel Wong 與迪士尼合作推出生活精品系列聯名。（圖／品牌提供）

華裔設計師 Daniel Wong 與迪士尼合作推出生活精品系列聯名。（圖／品牌提供）

瓷花樂園系列設計以中式青花瓷瓶做底圖延伸，瓶身圖案繪畫豹於叢林中穿梭姿態，最精巧有趣的狂式設計，將米奇設計於青花瓷瓶身前方，隱喻天生不懼怕貓科類，用勇敢、微笑面對一切恐懼。

華裔設計師 Daniel Wong 與迪士尼合作推出生活精品系列聯名。（圖／品牌提供）

狂野野餐組，熱衷於戶外活動同時為三鐵選手的Daniel Wong，以戶外旅遊同享印花樂的概念，跳脫單色系或是設計不實用的困擾，特別將經典米奇圖像放入忘憂叢林印花中，整體以大地色系與草地綠的戶外天然色，打造出實用與時髦的露營單品，機能性好上手的折疊椅與野餐墊，將會是outdoor風潮下的絕對吸睛生活精品。

華裔設計師 Daniel Wong 與迪士尼合作推出生活精品系列聯名。（圖／品牌提供）

全球設計師都渴望能與迪士尼有不同跨界合作的米奇玩偶，Daniel Wong全台首度聯名合作，重磅限量推出兩款不同色系印花款-瓷花樂園(藍)&獨特自由(紅)，首波數量各色限量100隻。一年四季台灣擁有天然豐富水資源，一把擁有防潮抗鏽、堅固防風、無毒安心擋雨的印花折傘，每次打開都能擁有好心情，隨身必備單品，隨身實用風格Style。