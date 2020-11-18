台灣抗疫有成，年底湧現一波結婚潮，2020年暫緩婚期的新人全都擠在年底走進結婚禮堂，不僅飯店婚宴被搶訂一空，婚戒、婚紗業也受惠，日本婚戒品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）近來婚戒銷售大幅成長，林莉婚紗則與台北101合作，是首家登上101層Skyline460拍婚紗的婚紗業者。

銀座白石有「日本國民婚戒」之稱，是日本新人選購婚戒的首選，去年12月耶誕節前夕，曾創下日幣14億（約3.89億台幣）的佳績，締造排隊買鑽石的銷售神話。今年新冠疫情重創全球，但幸好台灣防疫有成，在年底出現一波結婚潮，上門看鑽戒的客人明顯變多，趁著生日慶推出戒款95折、限定門市滿千送百、滿額送限量小家電等優惠，上門採購婚戒，生日慶優惠活動至11月底止。

林莉婚紗與台北101合作推出登上101層樓Skyline 460拍婚紗的「天際婚攝專案」，是第一家登上101樓的婚紗公司，準新人在海拔460公尺的Skyline全亞洲最高戶外天空步道留下幸福的身影，真正是「愛上最高點」。

年底出現疫後結婚潮，有「日本國民婚戒」之稱的銀座白石婚戒銷售大爆發。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）