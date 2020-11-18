年底佳節連翻登場，是「單身焦慮」的高峰期，為此香奈兒在官網上推出「MY Boy．Friend」遊戲，只要用纖纖玉手動一動滑鼠，就能選擇自己最愛的男朋友Boy．Friend表，可以依自己的喜好挑選男朋友的大小尺寸、外觀和設計細節，並可在自己的社群分享「脫單」，十分有趣。

香奈兒的Boy．Friend表誕生於2015年，設計風格源自香奈兒女士從她歷任男友的衣櫃擷取設設計靈感，大膽翻轉男裝的設計精神，因此命名為「Boy．Friend」（男朋友），8角型表殼的外觀如芳登廣場，同時也向No.5香水瓶蓋致敬，中性的外觀設計也呼應Boy．Friend勇於打破性別的精神，別具意義。

一點進去「MY Boy．Friend」官網遊戲，可先挑選腕表的尺寸，有大、中、小三種尺寸可供選擇，不論是小表盤的纖細優雅，或是大表盤的粗獷帥氣，皆證明了「尺寸不是問題」。

除了尺寸，還可挑選自己喜愛的表殼材質，包括白金、米色金、精鋼等材質，也有滿鑲鑽版、表圈鑲鑽等不同款式，最後還可挑選自己喜愛的表帶，有多款色彩和材質的表帶可供選擇。

今年香奈兒新登場多款Boy．Friend腕表，提供多款表帶的款式讓

Boy．Friend腕表更富變化，其中以米色金貴金屬壓印斜紋軟呢圖騰的新品最受矚目，腕表如身上斜紋軟呢套裝的延伸，饒富趣味，此外還有菱格紋小牛皮、斜紋軟呢布料、鱷魚壓紋小牛皮等材質的表帶可供選擇。

香奈兒Boy．Friend表，小型款、米色金、菱格紋表帶，34萬7000元。（CHANEL提供）

值得一提的是，今年香奈兒承諾停用珍稀動物皮革作為表帶，改以動物壓紋的小牛皮取代，以符合香奈兒「內外皆美」的道德標準，讓「MY Boy．Friend」更臻完美、毫無瑕疵。

香奈兒Boy．Friend表，小型款、米色金鑲滿鑽、鱷魚壓紋表帶，121萬4000元。（CHANEL提供）

香奈兒Boy．Friend表，小型款、米色金鑲鑽、米色金斜紋軟呢壓紋表帶，114萬7000元。（CHANEL提供）