因病停工許久的南韓「性感小野馬」泫雅，即使都在家中靜養也不忘持續透過IG與粉絲們互動、分享生活。近日，她曬出多張改造過後的「私服穿搭」，獨特的風格再次引起注意。

泫雅擁有美艷的外表與絕佳的舞技，讓她自女團4minute出道後便吸引眾人的目光，成為SOLO女歌手後更是以性感的舞姿及火辣的形象橫掃全亞洲。不過泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，而被迫暫停演藝活動。

而穿搭風格一向敢穿敢秀的泫雅，日前又在個人社群平台上分享私下的造型，只見她穿著綠色毛呢外套內搭復古蕾絲荷葉邊襯衫，下半身則是穿著寬鬆的牛仔褲並將中間剪開露出內搭蕾絲絲襪與整個腿部線條，配上造型白靴與麻花辮看起來相當有個性，而這樣多層次的穿搭風格再度令網友們驚艷。

照片一PO出便吸引超過19萬人按讚，紛紛留言「這種穿搭只有泫雅能駕馭的了」、「怎麼她穿起來就這麼好看，我穿這樣肯定很奇怪」、「這樣穿真是又帥又可愛」。