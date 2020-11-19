南韓女團MOMOLAND美韓混血成員Nancy，擁有精緻五官、凹凸有致的身材，讓她一出道便吸引大批粉絲關注。近日推出新專輯《Ready or Not》的她們也特別登上時尚雜誌封面為新歌宣傳，而Nancy在照片中火辣的坐姿也立即吸引粉絲的目光。

由6人組成的女子團體MOMOLAND，自去年以單曲《BBoom BBoom》打開知名度後，人氣便扶搖直上，11月17日再度發行全新專輯《Ready or Not》以輕快的曲風受到粉絲的喜愛。

而她們近日除了忙著登上各大音樂節目做宣傳外，也接下時尚雜誌《bntstar》的封面拍攝。率先公開的照片中，Nancy穿著一件絲質連身短裙，配上膝上3CM的高筒靴與一頭金髮，雙腳大開得坐在地上辣秀性感的「絕對領域」令粉絲們大噴鼻血，紛紛留言「Nancy不能這麼辣」、「這表情會殺人」。

在這次的新歌造型中，Nancy也突破過去甜美形象，穿著短版白T與細肩帶小可愛，配上超短熱褲，大方秀出纖細蠻腰辣翻一票粉絲。