南韓女子天團TWICE於10月26號發行全新專輯《Eyes wide open》後，隨即在11月18日發行日語單曲《Better》，再度以超狂氣勢橫掃各大音源排行榜。其中，在近日公開的年曆側拍照中及單曲舞蹈MV中，台灣成員子瑜大方秀出火辣的曲線也令粉絲們暴動。

17日晚間公開的日語單曲《Better》舞蹈MV中，全員以運動風十足的「中空造型」現身，以俐落又整齊畫一的動作加上性感的舞姿，短短一天便吸引超過139萬人次觀賞。而子瑜在其中也難得換上「短至胸下」的黑色T桖大方秀出苦練許久的腹肌曲線，令粉絲們直呼「太性感了」、「舞蹈跟歌曲簡直100分」。

子瑜中空衣短至胸下 扭腰狂洩火辣曲線粉絲全暴動（圖／YOUTUBE）

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另外，隨著2020接近尾聲，TWICE也在近日推出2021年曆，並在網路上公開側拍影片，而穿著白色U領公主蓬袖上衣的子瑜，單肩袖子意外滑落辣秀白皙香肩與性感鎖骨十分吸睛。

子瑜中空衣短至胸下 扭腰狂洩火辣曲線粉絲全暴動（圖／YOUTUBE）

其他成員則是在IG上曬出當天拍攝的側拍美照，同樣吸引超過126萬人按讚，人氣直衝天際。