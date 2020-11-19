28歲美國超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）親口證實懷孕了！她在2年前嫁給猶太人男友約書亞庫許納（Joshua Kushner），早在上個月底就爆出好消息，但直到昨日（18日）她才親身公開懷孕喜訊，只見小KK大方單穿內衣入鏡自拍影片，以絕佳狀態驚艷粉絲。

小KK擁有魅惑臉蛋和188cm的不科學身高，光是一雙長腿就令人為之傾倒，這次她在這次的影片中，單穿黑色內衣就入鏡，輕鬆展現超模身材，尤其胸前的渾圓美胸令人一看就離不開眼，大膽展現事業線，畫面更一路拍到隆起的孕肚上，充滿性感母愛的溫柔眼神令人超融化。

影片一PO出不僅釣出不少演藝圈好友獻上祝福，粉絲們看了更紛紛激動回應：「恭喜Karlie」、「最美的媽媽」、「我的天太感動了」、「小寶寶歡迎你」、「小KK好棒」、「好辣」等。

身材極好的Karlie曾被譽為「胸部以下都是腿」的超模，早在15歲就出道開啟模特兒生涯，連續多年擔任維密大秀Victoria’s Secret的常客，更曾穿上純金翅膀成為維密天使，後期因個人理念終止與維密的合作，積極發展女權主義事業，是不少女性粉絲的人生典範。