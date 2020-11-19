迎接聖誕節、跨年等派對節日的到來，想好要以何種妝扮來艷驚全場嗎？開架美妝品牌Za將推出限定上市的「玩色極潤護唇蜜」，添加頂級潤澤成分，塗抹瞬間打造豐潤Q彈美唇，天空藍、暗夜紅兩款唇色讓你搭配不同妝容，自由玩色！

節日限定的Za「玩色極潤護唇蜜」，高級專櫃質感管身，搭配超可愛外包裝，絕對是這一季必入手限定彩妝。白色外盒繪有象徵純淨無邪的白天使，是天空藍色調護唇蜜，塗抹後呈現自然裸粉水嫩唇。

「玩色極潤護唇蜜」擁有高級專櫃質感管身。（圖／邱映慈攝影）

另外一款黑色外盒繪有象徵慾望心機的小惡魔，是暗夜紅色調護唇蜜，可為雙唇增添性感魅力。兩款色調單擦可作為護唇蜜，輕抹即為雙唇補水保濕，疊擦可提升唇部亮澤感，而不影響原本唇色。

Za玩色極潤護唇蜜共有兩款色調，天空藍色調象徵純淨無邪的白天使，暗夜紅色調象徵慾望心機的小惡魔。（圖／邱映慈攝影）

添加葡萄籽油、玫瑰果油，以及蜂蜜精華等頂級保濕成分，深度滋潤雙唇，撫平唇紋，一抹水潤超Juicy，就算派對持續一整晚，雙唇依然水潤保濕不黏膩，保濕潤澤、修飾唇色、疊擦玩色，Za「玩色極潤護唇蜜」為你打造超水潤嘟嘟唇，聖誕、跨年唇妝絕不NG！

「玩色極潤護唇蜜」為你打造超水潤嘟嘟唇。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Za推出節日限定的玩色極潤護唇蜜，扮天使或惡魔自己選！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得Za玩色極潤護唇蜜*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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