28歲韓星泫雅自從與小她2歲的男友DAWN(金曉鐘)公開戀情後，兩人便愛得更加高調經常在社群平台上互曬恩愛。今日泫雅再度在IG上PO出兩人在更衣室裡交纏自拍的照片，令粉絲看得臉紅心跳。

在公開的照片中，泫雅疑似在更衣的過程中遭到男友偷拍，並曬出多張只穿著粉色內衣褲的性感畫面，仔細看照片中的tag與貼文才發現原來泫雅是為她所代言的內衣品牌CK做宣傳，大方曬出凹凸有致的火辣曲線。

下一張照片則是換上灰色內衣褲，同樣在試衣間裡露出白皙美腿及火辣翹臀、飽滿深溝，十分引人遐想尺度直逼限制級，讓照片一出短短1小時便吸引超過6萬人按讚，成功製造話題。

泫雅在這一系列的照片中還不忘與男友放閃，只見她穿著灰色內衣搭配長版牛仔襯衫，男友DAWN從後方環繞擁抱纖腰，光從照片中都能感受到兩人的甜蜜，令粉絲們紛紛留言「這一對實在太閃了」、「好吧！女神開心我就吃這狗糧」、「太羨慕她男友了」、「希望她們能夠在一起很久」、「馬兒的身材太火辣了」。