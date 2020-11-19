36歲台灣女星成語蕎（Jenny）以甜美臉蛋與32D火辣身材走紅，亮眼外貌讓她獲得「小侯佩岑」封號，目前在IG上已經吸引超過。近日，成語蕎火熱宣布將在年底前推出2021年曆《Jenny陪你去旅行》，更陸續曝光多張美照，讓粉絲們看了臉紅心跳。

成語蕎在寫真中即將化身百變造型，首先最搶眼的正式火辣的挖洞泳裝，雖然是看似保守的連身款式，卻加上以夢幻粉色系為主色，讓她的皮膚起來白皙透亮，而正面的挖胸設計更讓C字美胸弧度一覽無遺，畫面看起來惹火破表。

除了火辣泳裝，成語蕎也一改性感風，溫柔化身穿上和服的小女人，造型溫婉親切，讓粉絲們看了狂讚：「期待語蕎的親筆簽名」、「真滴超想再去日本旅遊的」、「語蕎陪伴我們每一個月」、「語蕎是漂亮的日本妹語蕎你穿和服好漂亮髮型很適合你」、「怎麼拍出了侯佩岑的感覺」等。

成語蕎一系列裝扮超多樣化，除了日本浴衣，更有澳洲跨年禮服、泰國潑水節、峇里島、玻利維亞等泳裝造型等，總共會出現13套美照，消息一出也讓廣大粉絲超期待。