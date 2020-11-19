為回饋一路支持3INA的鐵粉，3INA將於11/20至12/3每日13:00至21:00，在西門形象旗艦店，舉辦年末感恩回饋特賣會，多樣爆款斷貨熱賣色唇膏、底妝等舊包裝及瑕疵短效商品通通有，還有超狂滿額一把抓、轉轉樂好康拿到手軟，讓粉絲感受滿滿破表誠意！
11/20至11/30，每日來店前50名顧客，消費不限金額即贈清肌舒緩潔顏乳或2in1即潤潔顏乳正貨；11/20至12/3活動期間，至西門町旗艦店單筆消費滿NT800(含)以上，即可參加超狂轉轉樂正貨大方送活動1次；11/20至12/3活動期間，至西門町旗艦店單筆消費滿NT2,000(含)以上，即可參加超澎派限時一把抓活動，超值正貨通通等你來抓！
特賣期間必搶的TOP10爆款明星正貨也整理好了，入場搶購絕對不能漏掉這些：
1.超印色染唇釉7ml
2.炫染腮紅7.5g
3.高肌能甦活水噴霧100ml
4.豐俏嘟唇筆2.5g
5.炫色睛采眼影霜3ml
6.勻色控油蜜粉8g
7.即淨眼唇卸妝液125ml
8.水潤光透粉底液30ml
9.玩色唇膏2.5g
10.高發色眼影底霜7ml
※感恩回饋特賣會，販售商品含舊包裝、停產商品、過季商品、即期短效、包裝瑕疵、無外盒等，商品售出恕不接受退換貨。
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