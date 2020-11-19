南韓29歲女星權娜拉(권나라)，在今年初上檔的超夯韓劇《梨泰院Class》中飾演朴敘俊初戀情人而打開知名度。近日接下韓系保養品品牌代言人的她，在個人社群平台上分享多張形象照，驚人的美貌及白皙的肌膚令網友們相當驚艷。

擁有精緻五官、171cm高挑身材與超長美腿的權娜拉，曾是2012年女團Hello Venus的其中一員，但出道多年人氣始終不見起色，直到去年合約到期團隊解散，她才以演員身份正式轉往戲劇圈發展，也終於在《梨泰院Class》中憑著細膩又自然的演技而獲得觀眾注意，接下來也即將在12月推出新作品《暗行御史》備受期待。

而近日權娜拉也憑著高人氣接下多個代言，其中，保養品牌SIENU便在網路上陸續公開多張代言美照，只見她穿著一件白色平口蓬袖禮服搭配乾淨的妝容，一轉身秀出白皙透亮的美背，令粉絲們看了直呼「我戀愛了」、「媽呀！美慘」、「根本仙女下凡」。

這兩日權娜拉也曬出幕後側拍，0修圖的美貌再度電暈一票粉絲，吸引超過19.2萬人按讚。