台灣女星曾之喬（喬喬）出道多年依舊以少女感美貌圈粉，不僅廣告、戲劇約接不完的女神級人物，更以超時尚穿搭品味晉升女性穿搭指標，在剛滿32歲的這天（17日），她不忘在IG曬出穿搭美照，以挖空毛衣大秀纖瘦身材，成功掀起熱議。

照片中，只見曾之喬換上一件風格超辣的歐美風毛衣，從胸下挖空一路延伸到腋下，採取倒U設計去襯托美胸好身材，超深事業線令人看了臉紅心跳，最後她選擇搭配Prada包，讓一身搭配更凸顯個性感。

除了發晚安辣照秀身材，阿喜發文寫下心情語錄：「有時候，我也不太喜歡我自己。」但她表示「但沒關係啊：）愛，自己，不是強裝或逞強。擁抱接納所有的光明與黑暗。有黑有白，很美，很完整。」搭配上Hashtag「#chiaochiao聽見自己的心」，真心傳遞正能量。

私下曾之喬熱愛透過社群平台分享穿搭，尤其這次選擇的挖空毛衣就十分火紅，就連韓國女團BLACKPINK成員Jennie都曾穿過類似款，透過鵝黃色挖空針織衫吸引眾人目光，加上同色系內衣，展現酷帥辣妹風。