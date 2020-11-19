提及冬天的派對OOTD，許多男性都會選擇以體面的正裝穿搭上場。本季，秉持「創新舒適」的ECCO領軍高級時裝趨勢，隆重獻上品牌年度主打【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】！不同於美式正裝皮鞋較粗獷的外觀，該系列強調經典的義大利紳士風格，細緻文雅的設計具有修飾效果，使腳部在視覺上更顯修長。

鞋面以小牛皮貫穿，彰顯復古而精緻的質感，就連內裡也採用真皮製成，最厲害之處在於改良傳統的全皮鞋底結構，歷時2年研發以皮革製作外底並嵌入TPU材質，藉此保有真皮外底的高貴質感，重點是另結合ECCO領先業界的一體成型製鞋科技注入PU製成中底，因此比市面單用皮革製成的鞋底還要輕盈舒適，而且絲毫不減精緻度！

丹麥鞋履品牌派對季開啟正裝新紀元 頂級小牛皮堆疊迷人魅力（圖／品牌提供）

具備最頂級規格的【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】採用VITRUS™支撐板，使得久站久走不易累，後跟應用的杯型結構則能圓滑包覆腳跟，擁有耐久穿的特質。本季，【VITRUS MONDIAL 唯途摩登系列】以雅致的時尚型格開啟正裝新紀元，讓男士即便穿著正裝鞋也能詮釋屬於自己的紳士品格！

丹麥鞋履品牌派對季開啟正裝新紀元 頂級小牛皮堆疊迷人魅力（圖／品牌提供）

同樣喜歡義式風格的型男，絕不能錯過採用牛皮鞋面製成的【CITYTRAY適途系列】，相較於其他正裝鞋款，更顯簡約率性，簡約俐落的鞋型無論是嚴謹的西裝或是帥氣的休閒服飾，都能完美駕馭。此外，【CITYTRAY適途系列】部分款式更擁有GORE-TEX防水科技的加持，即便陰雨的天氣也不需擔心。特別適合喜歡到處遊走，上下班都需要一雙完美戰鞋的時尚型男穿戴！