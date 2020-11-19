adidas Ultraboost 1.0在2015年挾「最強跑鞋」之名橫空出世，至今仍是鞋迷熱愛的經典鞋款之一。2020年adidas集結歷代Ultraboost經典元素，打造混血新作Ultraboost Legacy系列。

汲取Ultraboost 1.0、2.0、3.0、4.0鞋款特色貫穿鞋身細節，混搭多層次色彩向經典致敬。並同步推出拼接撞色設計的Ultraboost 2.0及UltraBoost 20鞋款，大膽搶眼的視覺效果與最強鞋款完美融合，絕對吸睛！

adidas「最強跑鞋」翻玩歷代經典元素 秋冬大玩繽紛撞色拼接（圖／品牌提供）

全新Ultraboost OG Legacy一口氣結合Ultraboost 1.0到4.0四代鞋身不敗特色，包括：超人氣經典黑紫配色Ultraboost 1.0的藍紫色後跟穩定器；一體成形Premiknit鞋身使用兩代編織工法：Ultraboost 2.0的高密度菱紋編織於鞋頭部位，鞋側則運用Ultraboost 4.0直條編紋，並將土耳其藍、檸檬綠等跳色設計注入針織鞋面，創造豐富的視覺層次；側邊三線標誌以Ultraboost 3.0半透明的Cage呈現，搭配旗艦BOOST中底科技，完美打造機能與舒適兼具的終極鞋款。

adidas「最強跑鞋」翻玩歷代經典元素 秋冬大玩繽紛撞色拼接（圖／品牌提供）

全新Ultraboost 2.0以多層次色彩為靈感，鞋身交織各式繽紛鮮豔撞色形成強烈對比，其中主打款採用全黑BOOST中底，後跟及鞋側三線標誌則換上質感黑色皮革，後跟處更藏有”ultra boost”燙金細節，彰顯不凡身分。此次adidas也帶來Ultraboost 20全新配色，以拼接設計重新詮釋旗艦跑鞋，前衛風格為鞋迷們的秋冬時尚帶來加乘的穿搭變化。