LUNASOL首款水氣墊粉霜 光漾水肌粉凝霜，2320元。（LUNASOL提供）

LUNASOL 冬限定摯愛假日派對(顏彩盤) ，2700元。（LUNASOL提供）

LUNASOL冬限定晶巧霓光眼彩盒，2250元。（LUNASOL提供）

Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護脣膏晶瑩雪花限量包裝，1250元。（Bobbi Brown提供）

蘭蔻璀璨巴黎耶誕彩妝主視覺。（蘭蔻提供）

蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏473 (璀璨巴黎耶誕限量版) ，1200元。（蘭蔻提供）

NARS金燦時刻嫩脣膏組，1350元。（NARS提供）

DARPHIN朵法巴黎聖誕點燈，芳香精露節慶禮盒。（DARPHIN提供）

冬季限定耶誕彩妝最後一波，經典彩妝換包裝， Bobbi Brown、蘭蔻將銀白的雪色變成包裝，裝點更多節慶氛圍。

蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏推出銀白璀璨限定新裝，Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護脣膏換上晶瑩雪花限量包裝，即日起至百貨或官網購買任一晶鑽桂馥潤色護脣膏，包裝免費升級為晶瑩雪花蓋，隨機出貨，數量有限贈完為止。

NARS不只有耶誕倒數月曆還有限定金燦時刻系列彩妝，LUNASOL有別於過往的優雅內斂包裝，推出桃色外盒的「摯愛假日派對」，從粉色出擊，為眼妝帶來復古繽紛玩色。 此外，LUNASOL也首度發表「光漾水肌粉凝霜」，打造如氣墊光感質地，將遮瑕材料鎖入保養美容油中，就算多次疊擦也不易出現厚重感，搭配輕拍如氣墊手法，越拍越光亮打造水光妝感。

巴黎頂級芳療保養品牌DARPHIN，推出限時「朵法巴黎聖誕點燈」系列活動，發表兩款限量禮盒，18日起於朵法專櫃及瑪黑家居選物線上開賣。