LUNASOL首款水氣墊粉霜 光漾水肌粉凝霜，2320元。（LUNASOL提供）
LUNASOL首款水氣墊粉霜 光漾水肌粉凝霜，2320元。（LUNASOL提供）
LUNASOL 冬限定摯愛假日派對(顏彩盤) ，2700元。（LUNASOL提供）
LUNASOL 冬限定摯愛假日派對(顏彩盤) ，2700元。（LUNASOL提供）
LUNASOL冬限定晶巧霓光眼彩盒，2250元。（LUNASOL提供）
LUNASOL冬限定晶巧霓光眼彩盒，2250元。（LUNASOL提供）
Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護脣膏晶瑩雪花限量包裝，1250元。（Bobbi Brown提供）
Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護脣膏晶瑩雪花限量包裝，1250元。（Bobbi Brown提供）
蘭蔻璀璨巴黎耶誕彩妝主視覺。（蘭蔻提供）
蘭蔻璀璨巴黎耶誕彩妝主視覺。（蘭蔻提供）
蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏473 (璀璨巴黎耶誕限量版) ，1200元。（蘭蔻提供）
蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏473 (璀璨巴黎耶誕限量版) ，1200元。（蘭蔻提供）
NARS金燦時刻嫩脣膏組，1350元。（NARS提供）
NARS金燦時刻嫩脣膏組，1350元。（NARS提供）
DARPHIN朵法巴黎聖誕點燈，芳香精露節慶禮盒。（DARPHIN提供）
DARPHIN朵法巴黎聖誕點燈，芳香精露節慶禮盒。（DARPHIN提供）

冬季限定耶誕彩妝最後一波，經典彩妝換包裝， Bobbi Brown、蘭蔻將銀白的雪色變成包裝，裝點更多節慶氛圍。

蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏推出銀白璀璨限定新裝，Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護脣膏換上晶瑩雪花限量包裝，即日起至百貨或官網購買任一晶鑽桂馥潤色護脣膏，包裝免費升級為晶瑩雪花蓋，隨機出貨，數量有限贈完為止。

NARS不只有耶誕倒數月曆還有限定金燦時刻系列彩妝，LUNASOL有別於過往的優雅內斂包裝，推出桃色外盒的「摯愛假日派對」，從粉色出擊，為眼妝帶來復古繽紛玩色。 此外，LUNASOL也首度發表「光漾水肌粉凝霜」，打造如氣墊光感質地，將遮瑕材料鎖入保養美容油中，就算多次疊擦也不易出現厚重感，搭配輕拍如氣墊手法，越拍越光亮打造水光妝感。

巴黎頂級芳療保養品牌DARPHIN，推出限時「朵法巴黎聖誕點燈」系列活動，發表兩款限量禮盒，18日起於朵法專櫃及瑪黑家居選物線上開賣。

#包裝 #彩妝 #耶誕 #限量 #護脣膏