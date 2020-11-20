國際超模何穗以精緻高級的氣質長相和177cm身高走紅，舉手投足總是自帶一身仙氣，是不少高級時裝品牌的代言人，包含Ralph Lauren、Karl by Karl Lagerfeld、Shanghai Tang等大牌，更曾替知名內衣維多利亞的秘密走秀，甚受大批男女粉絲喜愛。

近日，何穗穿上一系列 GUCCI 新裝拍寫真，更寫下：「和GUCCI體驗一場來自設計之都的浪漫復興」，只見照片中，她披上一套黑白二色洋裝，設計上以幾何圖案拼接，看起來復古感十足，腳下更藏著一雙讓人羨慕的鉛筆美腿，造型高級又顯氣質，光是日常照片就拍出雜誌大片水準。

何穗復古潮流套裝配絲巾 神腿包黃絲襪成亮點（圖／摘自微博@何穗）

這套黑白幾何洋裝還有著單排扣的設計，加上腰間點綴上鏈條，增添層次與質感，不過最大亮點是在俏皮的黃絲襪，搭配上高帽子更顯氣質，讓何穗輕鬆穿出浪漫的意大利風格。

何穗復古潮流套裝配絲巾 神腿包黃絲襪成亮點（圖／摘自微博@何穗）

何穗選擇將絲巾當成髮帶用，超會運用小細節幫穿搭加分，最後則是出動「女明星的氣場神器」墨鏡！讓整體造型更有神秘感，粉絲們看了一系列美照也大讚：「不愧是何仙姑」、「何穗這氣質絕了呀呀太好看了」、「忽然發現周圍都暗了下來，原來是你的美貌在發光！」、「拍的太好看大片既視感」。