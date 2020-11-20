馬來西亞網紅周甄娜（Jenna）以夢幻精緻的臉蛋配上158cm身高走紅，更因超巨上圍被譽為「神乳直播主」，日常她熱愛分享福利辣照圈粉，目前在IG上已經累積超過244.5萬位追蹤者的關注，近日，周甄娜分享自己身穿一套「皮卡丘」套裝的辣照，震撼畫面一曝光瞬間引發熱議。

畫面中，周甄娜穿上一套卡通角色套裝化身「真人皮卡丘」，亮黃色的柔軟布料看起來格外可愛，連帽設計更有著皮卡丘的可愛腮紅臉，不過最惹火的地方在於正面的深V設計，讓胸前事業線一次大放送，W型的雪白雙球令人看了嘆為觀止。

除了放送好身材，周甄娜更在貼文中俏皮寫下：「我是一隻大皮卡丘！你想感受我的電力嗎？」讓粉絲們看了全瘋狂，紛紛激動回應：「我想跟你一起玩寶可夢」、「你是我的神奇寶貝」、「想收服」、「太辣了吧」、「好漂亮」、「甄娜最美」等。

周甄娜個性大方從不吝嗇展現好身材，日常運動時，她也會火辣紀錄揮汗的身影，不忘穿出性感運動服拍寫真，時不時就以運動BRA和真理褲誘惑廣大粉絲，天生姣好的S曲線令人十分稱羨。