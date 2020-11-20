來自美國的23歲時尚名媛凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與名媛姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度，2017年又推出各人專屬真人秀《凱莉私生活》後一炮而紅，成為家喻戶曉的時尚名人。近日，她在個人社群平台上曬出私服穿搭，性感的U領馬甲上衣立即吸引粉絲的目光。

凱莉珍娜自從在節目中爆紅後，便跟超模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」，隨後又成立個人品牌「Kylie Cosmetics」創下驚人銷售，使她年僅20歲便成為千萬美金富豪。

而被媒體封為「話題製造機」的她，與姊姊們一樣穿搭風格大膽、前衛，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的葫蘆身型。日前她在IG上PO出即將外出時的整體造型並分享自家品牌的唇膏，沒想到網友卻還是把注意力集中在她的穿著上。

只見她穿著一件咖啡色U領馬甲上衣搭配同色系皮革長褲與小包，辣秀豐滿上圍與極致曲線，瞬間狂吸640.4萬人按讚，直呼「太性感了」。