來自日本的26歲新生代氣質女神新木優子，出道時便清新脫俗的氣質與精緻甜美的五官而被封為「透明細女神」，加上去年在日劇《前男友狂》中展現精湛的演技，讓她人氣狂飆，IG狂吸414.5萬人追蹤。日前，她在IG上曬出私服穿搭超長的纖腿吸引粉絲的注意。

新木優子其實早在小學5年級時就被星探挖掘，還曾在2008年阿部寬主演的電影《青鳥》和懸疑電影《告白》中飾演學生，但她並沒有因此受到注意，直到2014年擔任起時尚雜誌《non-no》的專屬模特兒才以亮麗的外表與165cm的高挑身材逐漸打開知名度。

而對於時裝造型十分有自己一套的她，因經常在IG上分享各種穿搭而成為女性粉絲們的穿搭指南。近日她也再度PO出「私服」的貼文，為大家示範秋冬長腿穿搭，只見她穿著絲質綁帶襯衫搭配高腰長褲與短靴，加上長版背心的點綴，讓她散發幹練女人味。

另外，仔細看她的IG照就不難發現，新木優子最喜歡的穿搭方式便是以高腰長裙或是長褲搭配各種造型的上衣將腰線拉高，加上冬天必備的長版大衣，拉長整體視覺比例，使她即使全身包緊緊，還是能將美腿顯得又細又長。