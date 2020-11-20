人氣美式賣場好市多COSTCO北台中店今日開幕，現場在20分鐘內即湧入大量人潮，也有人在FB社團分享現場盛況，讓今日本來預計要前往購物的網友驚呼「不知道要多久能進去」！

好市多COSTCO北台中店在今日8點30分開幕，雖然採分流的方式入場，但現場人潮依舊擁擠爆滿，而且才開幕1小時，價值53萬9999元、COSTCO北台中店獨家販售的愛馬仕凱莉包便已售出，愛馬仕凱莉包是精品控眼中的夢幻逸品，因為非常難以取得「有錢也買不到」，也難怪一開幕就被買走！

愛馬仕凱莉包對一般人來說算是高價包款，愛馬仕的熱門包款有柏金包、凱莉包，皆使用稀有高級的皮料製造而成，兩款包最大的差別就是柏金包是雙提把，凱莉包是單提把，柏金包的容量遠大於凱莉包，而凱莉包較為小巧的外觀則成為優雅的代名詞，讓名媛貴婦想盡辦法就是想要入手。

愛馬仕柏金包的特點是雙提把，容量較大。（示意圖／shutterstock提供）

至於為何說愛馬仕的包「有錢也買不到」？Eatpire創辦人星瑩在時尚美食網站「半上流社會」分享，愛馬仕官方雖然沒有公開承認，但一般相傳愛馬仕店內不會把柏金包、凱莉包等熱門包款賣給沒有消費記錄的人，所以你必須先買皮件、絲巾等周邊「配貨」，等到變成熟客，才有機會讓店員把愛馬仕包賣給你，因此你可能要為了30～50萬的包，另外花20～30萬買配件，對許多人來說絕對不是一筆小數目，也難怪好市多COSTCO單賣的愛馬仕凱莉包會在短時間內售出，不用入手配件就能買到熱門包款，怎麼算都划算！