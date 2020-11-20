每次INTEGRATE推出的組合中的贈品都超實用又可愛，INTEGRATE又在這個月推出超值限定組合，這次更直接送出耳機收納包和美妝蛋，開架的佛心價格即可入手，怎麼能不搶！

極細緻、極滑順、極抗暈的INTEGRATE「超順手抗暈染眼線膠筆n」，於11月推出超值限定組合「超順手抗暈染眼線膠筆n耳機包組」，買眼線膠筆就可獲得獨家設計耳機收納包，小巧精緻的外型與搶眼的紅色，搭配貼心硬殼、雙面設計，可以完美收納耳機、零錢，並保護女孩們的精緻小飾品。無論是要去運動還是出門旅遊，無論是眼線還是身上的小物，INTEGRATE都能讓大人女孩放一百二十個心、完美持妝，時刻電力全開！

「超順手抗暈染眼線膠筆n」的2mm極細筆芯，無論眼頭、眼尾或睫毛縫隙均能緊密填補，獨特「光澤液體凝膠」配方，讓筆芯在接觸眼部肌膚瞬間融化為光澤液體質地，極滑順好描繪，搭配防水、抗汗、耐油脂配方，完美抗暈一整天！

INTEGRATE超順手抗暈染眼線膠筆n耳機包組。（邱映慈攝）

今年秋冬底妝不崩壞，注重CP值的女孩絕對要入手的就是「透潤柔光粉底凍」，現在只要購買透潤柔光粉底凍明亮色，就能獲得超彈力「雙斜角美妝蛋」，遇水膨脹超Q彈，搭配粉底凍使用，讓大人女孩打造出更適合秋冬、更透亮服貼的潤光感底妝，而且入手價下殺63折真的超優惠，快趁現在手刀購入吧！

購買透潤柔光粉底凍明亮色，就能獲得美妝蛋。（邱映慈攝）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看INTEGRATE推出超值限定組合，買彩妝直接送耳機收納包和美妝蛋！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得INTEGRATE超順手抗暈染眼線膠筆n耳機包組或透潤柔光粉底凍美妝蛋組*1

★公佈時間 ｜ 2020/12/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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