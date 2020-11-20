歐米茄（OMEGA）代言家族向來星光熠熠，如今將再添一位巨星，邀請韓國暖男歐巴玄彬擔任全球代言人，與妮可基嫚、喬治克隆尼、《007》丹尼爾克雷格、《愛的萬物論》艾迪瑞德曼等併列，是繼劉詩詩之後第二位來自亞洲的代言人。

玄彬受邀擔任歐米茄（OMEGA）形象大使，佩戴Seamaster海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台計時碼表，32萬6000元。（ OMEGA提供）

2005年以《我叫金三順》一炮而紅的玄彬，近期又以《愛的迫降》紅遍全亞洲，暖男歐巴的形象深植人心，歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann指出，他很欣賞玄彬在工作時的卓越表現與注重細節，與歐米茄的價值觀十分吻合，「玄彬是個充滿無與倫比風格的男人，期待他與OMEGA卓越腕表有完美的結合。」

玄彬擔任OMEGA代言人似乎早已有跡可循，去年他以貴賓身分受邀出歐米茄登月50周年派對，在夯劇《愛的迫降》中扮演利正赫一角時，也佩戴一只Seamaster海馬系列300米同軸擒縱大師天文台腕表，上個月玄彬榮獲大眾文化藝術獎的「總統表彰獎」時，也佩戴一只OMEGA超霸「登月表」出席頒獎典禮。

新近釋出的OMEGA形象廣告中，玄彬佩戴Seamaster海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台計時碼表、Constellation星座系列同軸擒縱大師天文台腕表等多款腕表入鏡，帥氣破表。

韓國暖男歐巴玄彬擔任歐米茄（OMEGA）全球代言人，佩戴Seamaster 海馬潛水300米系列同軸擒縱大師天文台計時碼表，34萬3000元。（ OMEGA提供）

歐米茄Constellation星座系列同軸擒縱大師天文台腕表，70萬元。（OMEGA提供）