昆凌、周杰倫、人間香奈兒Jennie、全智賢等都愛GENTLE MONSTER，來目韓國的品牌可以常看韓星都戴上它，2021年 GENTLE MONSTER 推出以「VOID」虛無世界為主，描繪著對未來的無限期待。

人間香奈兒Jennie日前穿著一間寬大針織衣，下衣似美穿露出修長美腿，戴上GENTLE MONSTER墨鏡，而這鏡框突破常規的六角形鏡面設計，前框兩側連接鏡臂金屬裝飾，為存在感強烈的線條增添了時尚美感，Jennie也在社群展示她的戰力品。

GENTLE MONSTER推出2021 Pre-Collection系列，即日起正式於 GENTLE MONSTER 微風南山旗艦店開賣；而韓星熱愛款，像孫藝珍在《愛的迫降》完美詮釋南韓富家千金及品牌CEO的女王氣勢，尤其大鏡框設計更是遮臉最佳利器；朴敘俊在《梨泰院CLASS》中雖然以簡樸的栗子頭登場，卻擁有超凡魅力，搭配LANG-01(K)墨鏡及黑色大衣，搖身一變成為霸氣會長，成為男性跟風的焦點。

孫藝珍戴GENTLE MONSTER精緻圓弧前框搭配經典黑色板材材質。(圖／品牌提供)

GENTLE MONSTER與華為聯手推出第二代智慧眼鏡可播放音樂、呼喚語音助手以及處理各種訊息等。(圖／張家齊攝)

GENTLE MONSTER與華為聯手推出第二代智慧眼鏡，快速與手機進行藍牙配對、播放音樂、呼喚語音助手以及處理各種訊息等，更內建超薄大振幅半開放式揚聲器，音色更清晰且富有層次。電池性能增強40%，單次充電即可連續播放音樂5小時或通話3.5小時，且融入全新NFC非接觸無線快充技術，只需60分鐘即可達100%充滿電力。