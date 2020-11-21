大馬女星藍星蕾（Amber Na）以超甜美五官及火辣E罩杯身材走紅，配上一雙超纖瘦大長腿，零死角外型堪稱全民女神，早在馬來西亞當地就以「亞洲百大DJ」名號擁有高人氣，近期則積極在台灣發展，從綜藝節目到活動主持都參一咖，目前在IG上已經吸引超過181萬粉絲喜愛。

近日，藍星蕾分享自己前往電音盛事「Road to Ultra Taiwan」的辣照，這次的活動在台北大佳河濱公園登場，活動總是聚集大票辣妹，而藍星蕾也穿出戰袍，只見畫面中，她穿上一套會發光的平口上衣搭配運動褲，展現活力穿搭，並隨著音樂熱舞狂扭水蛇腰，性感展現熱愛音樂的靈魂。

影片中，只見藍星蕾光是一穿上夜光背心就成為全場焦點，飽滿的美胸弧度在夜晚若隱若現，尤其她的斜背包更在豪乳前卡住，養眼畫面令大票粉絲們看了紛紛大讚：「太漂亮了」、「想跟星蕾一起聽音樂」、「好辣」、「要瘋掉」等。

藍星蕾過去是畢業於新加坡奧林比亞大學修讀國際商務法律學士及碩士的學生，也被譽為學霸女神，身材極好的她早在8月就曾推出寫真集《真星愛上你Addicted to you》，曾在寫真中大膽全裸泡牛奶浴而引發熱議。