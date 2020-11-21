英國性感辣模黛米蘿絲（Demi Rose），年僅25歲便以甜美的童顏、火辣的葫蘆身型及傲人的雙峰，在網路上狂吸1524萬人追蹤，2014年還曾獲選為「英國最具潛力的女孩」。近日，她在個人社群平台上曬出性感的穿搭照，令粉絲們看得臉紅心跳。

黛米蘿絲穿搭風格一向大膽、前衛，近日為了替服飾品牌宣傳，特別換上一件黑色薄紗製成的交叉綁帶連身衣，超透視的材質使她凹凸有致的身材一覽無遺，而飽滿的雙峰也只用胸貼遮住，性感指數破表一下子就吸引超過32.5萬人按讚，直呼「超級辣」、「我要噴鼻血了」。

事實上，這也不是她第一次穿得如此火辣，不久前她才為了擔任知名攝影師VIKA的模特兒而脫掉上衣，大方展現極致曲線與ㄑ字纖腰，同樣吸引超過64.9萬人觀賞。

不過，她的好身材也不是天生就如此，身高只有157cm的她為了成為「世界上最性感的DJ」，多年來靠著運動及嚴格控制飲食來維持魔鬼曲線，也讓她成為不少廠商指名合作的知名網紅之一。