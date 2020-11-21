被封為「最辣小三」的29歲英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski) ，日前宣布懷孕後，依然不改火辣的穿搭風格，近日被網友發現出現在紐約街頭的她，穿著一件X造型的鏤空洋裝，大方秀出性感曲線吸引路人的目光。

艾蜜莉因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一脫成名。近幾年將事業重心轉向自創服飾品牌「inamoratawoman」的經營後，以大膽、前衛的設計獲得粉絲的喜愛，即使近日宣布懷孕也不影響她的高人氣。

而每次現身總能引起矚目的她，近日出現在紐約街頭時，穿著一件側面挖空深V領洋裝配上皮革小包與運動鞋，大方曬出孕肚及豐滿的事業線，儼然是為時尚辣媽，而舒適又性感的穿搭方式也引起路人的注意。

另外，她還在IG上曬出穿著比基尼享受陽光的照片，結實的腹肌線條依然清晰可見，完全不像個即將生產的媽媽，成功吸引超過102.1萬人按讚。