台灣女星拐拐（許采晴/Sabrina）以高顏值天使臉蛋配上D級美胸走紅，早期從內衣網模出道，曾受封網拍女神頭銜，如今她更發展起個人事業，推出自創運動內衣品牌，堪稱「最辣老闆娘」，一舉一動都是粉絲們關注的焦點。

近日，拐拐發出前往牛埔泥岩水土保護園區爬山的美照，令粉絲們看了血脈噴張，搞笑回應「擦擦口水，以示尊重」。只見她單穿自家品牌的黑色運動內衣配上運動褲，除了展現傲人美胸，更連168公分高挑身材都大方秀，絲毫不浪費傲人曲線。

畫面中，拐拐大膽上帝視角拍攝出深邃事業線，飽滿的弧度令人看了超害羞，下半身則選穿版型寬鬆的輕薄運動褲，搭配上金色鍊條項鍊增添穿搭層次，充滿酷帥甜辣的街頭風，作為爬山穿搭超適合。

雖然有著艷麗外貌，私下的拐拐卻是個性親民的正能量女神，時常會在IG及FB上分享自己的人生觀，「十年前的自己絕對沒想過今天會如此忙碌，要感謝當年自己做的每個決定。」她認為不管經歷好與壞，都是累積的能量讓自己的小宇宙爆炸！