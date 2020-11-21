日本人氣平價保養品牌肌研，攜手迪士尼最療癒溫暖的小熊維尼，首次跨界合作，為肌研濃極潤系列推出超軟萌可愛的限定版包裝，每天都要使用的保養品上印上可愛的小熊維尼，讓保養時光變得好療癒！

此次肌研共推出「肌研極潤多效精華水感凝露」和「肌研極潤完美高保濕多效凝露」兩款聯名包裝，超Q的小熊維尼可愛到讓你一秒融化，讓迪士尼的鐵粉的少女心大噴發，本系列於全台寶雅限量販售，喜愛小熊維尼的人一定不能錯過。

將「肌研極潤多效精華水感凝露」清爽水感的質地輕抹上臉，閉上眼睛感受一下，彷彿化身為瓶身上的小熊維尼，輕飄飄抓著氣球隨風往樹上飛，這觸感太輕盈了！

肌研極潤多效精華水感凝露小熊維尼限定版。（圖／品牌提供）

而看著「肌研極潤完美高保濕多效凝露」瓶身上的小熊維尼開心品嚐蜂蜜的同時，也為肌膚補充滿滿濃潤養分吧！洗臉後一瓶取代各種保養步驟，3秒鐘就為肌膚補足水分，輕鬆完成保養，可以像小熊維尼一樣享受慵懶時光了。今年冬天，維尼控千萬不能錯過，讓活潑俏皮的小熊維尼，在每天的保養時刻陪著你，一起Q彈水嫩吧！

肌研極潤完美高保濕多效凝露小熊維尼限定版。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得肌研小熊維尼限定版包裝保養正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/12/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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