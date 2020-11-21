第57屆金馬獎今晚隆重登場，今年於台北國父紀念館舉行，下午5點半以星光大道揭開序幕，中時新聞網特別邀請保養造型專家觀玲老師、肌膚美學專家凱鈞老師選出心目中的紅毯5美，今年金馬獎紅毯依然讓人眼花撩亂、驚艷不已，無論男女都展現出自信態度與時髦風采，快來看看你眼中的男神、女神有沒有上榜！

▍保養造型專家─觀玲老師的紅毯5美

觀玲老師本次選出的紅毯5美涵蓋男女，徐若瑄首次選入觀玲老師的紅毯5美，另外本次紅毯男藝人的西裝也讓觀玲老師特別驚艷！

第五名：劉冠廷(消失的情人節)

今年依然選了一位男性紅毯最美(帥)，因為男藝人的紅毯服裝真的精彩好多好多，讓我覺得「原來西裝也能有這麼多變化啊！」，劉冠廷跟大霈一起出場時，大霈的禮服讓我有「好多小星星」的感覺，而劉冠廷成套的西裝則有一種「浩瀚的銀河」的感覺，不曉得他們是否有刻意搭配？劉冠廷的西裝遠看是深灰色往上漸層到灰白的設計，但仔細一看、從西裝及內搭背心的下擺處、褲腰等部位，以點點圖案設計出漸層感，這也太精緻了吧！然後近看發現深灰點點還一路爬到西裝肩膀部位，然後消失在西裝領，兩袖部位也同樣設計了漸層，好有創意又搶眼的西裝，我看到了夜空及浩瀚銀河，就像劉冠廷完全不受限的演技一般！

劉冠廷的西裝讓觀玲老師看到了夜空及浩瀚銀河。（廖映翔攝）

第四名：南苗(今宵多珍重)

雖然《今宵多珍重》團隊走紅毯時，只有訪問男主角陳傳多，但我的眼光都在兩位女主角身上，尤其是南苗(陳子蕾的禮服也很美很特別)，雪白膚色穿上粉亮禮服更加搶眼，下半身的蓬裙就像粉色瀑布一般一層層散落，雖然感覺有點重量，但禮服上半身剪裁很簡單，亮點就是在看似簡單，但點綴了好多大小不一、跟粉膚色有點衝突感又色彩繽紛的豹紋裝飾(它也許想呈現的並不是豹紋？)，每顆花紋中還有閃閃發亮的各種彩色水鑽，雖然是正式禮服但其實可愛又華麗，很適合南苗的外在個性，她也梳了簡單的髮型讓五官更突出又明亮。其實我更喜歡她在戲中那套綠色旗袍，如果她穿上那身旗袍走紅毯我也會選她。原本對她的印象是「綠藤生機澄澈眼睛雙精華」廣告中的清新模樣，所以很期待看看《今宵多珍重》中的南苗。

南苗的禮服造型可愛又華麗。（廖映翔攝）

第三名：李霈瑜(消失的情人節)

除了每年期待的桂綸鎂，我最愛的就是大霈的紅毯表現，很開心大霈今年多了演員的身份，讓我在金鐘與金馬都能見到發光發亮的她！大霈的黝黑膚色其實不難選禮服，就算是全黑也是美翻天，但她今天的閃亮亮裸白色禮服把她襯得好甜美！有一種……今天的她代表了一個「充滿甜蜜愛戀」的角色，跟外景節目入圍的氛圍完全不同，梳貼的髮型不搶她兩道可愛濃眉的戲，再搭配奢華的水鑽流蘇耳環，重點落肩部位的設計像是捧著她的亮麗一般，襯托著亮眼的她，雖然是優雅禮服但腰線點綴了馬甲式的剪裁，除了能修飾腰線，還能讓這套禮服整體不要太溫柔甜美，更適合大霈的外剛內柔個性(是這樣的個性嗎？)，然後腰部以下的蓬裙很簡單，但綴滿了好多小星星閃閃發亮著。

閃亮亮裸白色禮服把李霈瑜襯托得十分甜美。（廖映翔攝）

第二名：徐若瑄(孤味)

這好像是我第一次選徐若瑄，因為她本來就很美，所以不管穿什麼禮服都會很美，但除了美之外，我就沒什麼特別驚豔的感覺了，但今天完全被她全身的亮桃紅色給吸引住，我想應該是墊肩，這幾乎90度角的強勢墊肩，被她撐得好美好美！也襯托出了頸部的線條，不刻意梳貼的髮型跟墊肩也超搭。另外腰部以下的開叉處，另外以緞亮面材質設計百褶造型搭在內側，走紅毯時除了飄曳感還會閃閃發亮，有剛柔並濟的美感，低胸部位還搭配漂亮流蘇水鑽長鍊相當大氣，另外她腳上踩的高跟鞋之高，已經讓她的腳背整個垂直，但她還是走得相當沉穩又優雅，這點讓我很佩服，因為禮服與走路的姿態絕對是「一套」！也代表她對這身搭配是滿意又有信心的。

徐若瑄禮服和高跟鞋的搭配展現十足的自信。（廖映翔攝）

第一名：桂綸鎂(腿)

桂綸鎂是我每一年、每一年都非常期待的演員，而且說真的，她本人已經太有特色，所以她穿什麼都一定很好看，今年果然也相當可愛，但～是另一種可愛。話說她很少穿全白禮服登場，而且這套服裝並沒有這麼「禮服」感。上半身剪裁及質料其實很簡單，就像一般女孩兒會穿出門看電影逛街的服裝，但下半身很有意思，腰部以下的兩個口袋設計還挺休閒的，接著是異材質的一層層交錯設計，一深一淺，外面再加上一層紗網很俏皮，走紅毯時還會晃呀晃，不是飄飄是晃晃很Q，還有個小心機就是：如果她穿全白高跟鞋就弱了，白色黑頭帶爵士風格的高跟鞋，讓全身的俏皮風味達到100%，有時服裝可以呈現出主人的心境，感覺她是開心放鬆的。好想看這部電影，她到底會不會找到老公的「腿」？

桂綸鎂的紅毯穿著展現開心放鬆的氛圍。（廖映翔攝）

▍肌膚美學專家─凱鈞老師的紅毯5帥、紅毯5美

凱鈞老師表示本次金馬57的紅毯實在太精采，因此本次破例男女分開評選，所以會分為紅毯5帥、紅毯5美兩個部分。

紅毯5帥

第五名：鄭人碩

鄭人碩身著黑色修身西服登場，帥氣展現精實體格，西裝印上紅色花卉裝飾，打破一般男裝沈默低調的印象，既展現華麗氣場，更成為紅毯男神焦點！

（圖中前排左1）鄭人碩的西裝打破一般男裝沈默低調的印象。（廖映翔攝）

第四名：陳昊森

陳昊森今年紅毯穿上一席GUCCI DIY訂製黑色西服，套上刺繡襯衫、雙排釦禮服與胸針，並搭配領結與腕錶，再以率性油頭與尖頭皮鞋做點綴，無疑是紅毯俊秀小生代表。

陳昊森無疑是紅毯俊秀小生代表。（廖映翔攝）

第三名：林柏宏

林柏宏身著TOD’S黑白撞色劍領西裝，配上MIKIMOTO X 川久保玲聯名珍珠項鍊，既摩登更展現陽光、富創意的帥氣形象。

林柏宏的西裝襯托出他陽光、富創意的帥氣形象。（廖映翔攝）

第二名：陳柏霖

陳柏霖一身RALPH LAUREN-PURPLE LABLE雙材質拼接絨面西服，配上緞面領結、腕錶及略帶捲度的西裝髮型，加上濃眉、長鬢、鬍渣等男性符號，展現莊重沈穩的氣質，且帥度爆表。

陳柏霖的西裝展現莊重沈穩的氣質，且帥度爆表。（廖映翔攝）

第一名：范少勳

范少勳身著ALEXADER MCQUEEN訂製黑色西服，版型俐落大方，旁分曲線髮型搭配耳環、胸針，展現既挺拔又帥氣的風采。

范少勳的服裝展現既挺拔又帥氣的風采。（廖映翔攝）

紅毯5美

第五名：陳淑芳

陳淑芳以一身粉色斗篷式連身禮服現身會場，肩上刺繡點綴得宜，配合玫瑰色雅緻妝容，展現柔美紅潤氣色，氣質顯得雍容貴氣，不落俗套，是紅毯上的溫婉天后。

陳淑芳的服裝襯托氣質，顯得雍容貴氣。（廖映翔攝）

第四名：李霈瑜

李霈瑜此次以銀白光澤的低胸落肩馬甲式禮服展現清麗脫俗的氣質，上身馬甲設計展露豐滿女神姿態，下擺長裙巧妙拉長身形比例。一頭中分隨性盤髮與適量飾品配件，呈現俏麗又充滿朝氣的迷人光彩。

李霈瑜禮服剪裁巧妙拉長身形比例。（廖映翔攝）

第三名：南苗

南苗身著一席裸膚色禮服出席盛會，上身繡上紫色珠飾，增添光澤與華麗感；下身立體緞紗處理，使得身型具份量，並增添整體層次趣味，雅緻光澤淡妝與旁分貼髮，配上紫色系首飾，優雅又內斂，渾身散發含蓄典雅之美。

南苗渾身散發含蓄典雅之美。（廖映翔攝）

第二名：桂綸鎂

桂綸鎂穿著香奈兒今年春夏高訂款白色裙裝出席，毛呢針織面料，採放大尺寸的圓領與超長收口袖呈現，而下身則以本布加白紗作出雙層設計，巧妙呈現虛實穿透的層次視覺感，比例富立體層次，又如精靈般逗趣甜美，仙氣滿滿。幾何感俐落短髮，與淡雅妝容，更顯自在不造作的時尚可人態度。

桂綸鎂展現自在不造作的時尚可人態度。（廖映翔攝）

第一名：于子育

于子育身著深淺雙色拼接式大圓裙現身紅毯，佈滿精緻珠飾的低胸香檳米色上身，配上緞面深藍圓裙，應用異材質巧妙呈現莊重華貴姿態，並襯托出完美曲線。一抹紅唇配上復古旁分捲髮，再以鑽飾點綴，充分展現摩登婉約的女神氣度。

于子育身著深淺雙色拼接式大圓裙現身紅毯。（廖映翔攝）

▍INFO

講評老師

左至右：觀玲老師、凱鈞老師

#保養造型專家──觀玲老師

曾為美容保養及流行雜誌總編輯，並擁有雜誌編輯20年經驗，現為各大美妝時尚節目及網路節目固定嘉賓，並擔任各保養彩妝品牌活動講師及顧問近8年，相關作品及專欄常見於各大報章雜誌及網路平台。

#肌膚美學專家──凱鈞老師

結合美妝保養十多年資歷，走訪歐美及亞洲各地，掌握美妝趨勢、知識及技法，擅長保養、彩妝、整體造型設計、產品創意開發，專業且活潑親切的形象，廣受流行時尚節目青睞，經常受邀至各品牌及大學院校、企業單位授課演講，專題作品發表於海內外各大主流媒體。