今年金馬獎紅毯男星的衣著裝扮水準整齊，以絕不會出錯的深色西裝居多，少見搞怪突兀的裝扮，陳昊森以瘦高的身材優勢完美詮釋GUCCI黑色雙排扣西裝；林柏宏以黑白色系Tods西裝搭配MIKIMOTO珍珠項鍊，獨樹一幟；范少勳也完美挑戰Alexander McQueen雙排扣西裝。
陳昊森穿GUCCI合身訂製黑色西裝，最大的彩蛋是布滿愛心刺繡的襯衫，端莊中不知趣味，搭配近8百萬的寶格麗（BVLGARI）腕表與珠寶，要價逾4百萬的超薄陀飛輪表更是亮點。
林柏宏則大膽挑戰黑白色系Tods西裝，最特別的是胸前一串串長短不一的MIKIMOTO珍珠項鍊，是川久保玲與MIKIMOTO合作聯名的新作品，剛中帶柔，更添時尚感。范少勳穿Alexander McQueen雙排扣西裝，搭配寶格麗鑽石胸針、腕表和潮味十足的耳環，不失青春活力，為鮮肉時尚下了最佳註解。
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