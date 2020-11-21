今年金馬獎紅毯男星的衣著裝扮水準整齊，以絕不會出錯的深色西裝居多，少見搞怪突兀的裝扮，陳昊森以瘦高的身材優勢完美詮釋GUCCI黑色雙排扣西裝；林柏宏以黑白色系Tods西裝搭配MIKIMOTO珍珠項鍊，獨樹一幟；范少勳也完美挑戰Alexander McQueen雙排扣西裝。

陳昊森穿合身前裁的GUCCI訂製西裝，以身材優勢完美詮釋鮮肉時尚。

陳昊森穿GUCCI合身訂製黑色西裝，最大的彩蛋是布滿愛心刺繡的襯衫，端莊中不知趣味，搭配近8百萬的寶格麗（BVLGARI）腕表與珠寶，要價逾4百萬的超薄陀飛輪表更是亮點。

林柏宏大膽挑戰黑白色系Tod's西裝，胸前長短不一的MIKIMOTO珍珠項鍊風格前衛。

范少勳穿Alexander McQueen雙排扣西裝搭配寶格麗珠寶，潮味十足的耳環，不失青春活力。

林柏宏則大膽挑戰黑白色系Tods西裝，最特別的是胸前一串串長短不一的MIKIMOTO珍珠項鍊，是川久保玲與MIKIMOTO合作聯名的新作品，剛中帶柔，更添時尚感。范少勳穿Alexander McQueen雙排扣西裝，搭配寶格麗鑽石胸針、腕表和潮味十足的耳環，不失青春活力，為鮮肉時尚下了最佳註解。